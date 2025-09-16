Лесное утро: необычный кофе с белыми грибами подают в Китае

Кофейня на юге Китая начала подавать напитки с белыми грибами

Кофейня на юге Китая начала подавать напиток с добавлением белых грибов.

Каждый август в этой провинции стартует сезон их сбора. И владельцы решили использовать местный деликатес, чтобы разнообразить вкус. В меню с белыми грибами: сырный американо и латте на овсяном молоке.

По словам работников заведения, посетители ежедневно покупают до семидесяти таких напитков, и многие приходят исключительно за грибным кофе. Ранее здесь его уже готовили с черным трюфелем. А в некоторых регионах Китая, как оказалось, можно встретить другие необычные напитки, такие как латте с ферментированным тофу.

