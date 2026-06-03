Молодильные яблоки «Росатома»: как ядерная медицина продлит россиянам жизнь

Знакомые герои русских сказок предстали в роли проводников в мир передовых научных разработок на стенде госкорпорации на ПМЭФ-2026.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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«Росатом» посвятил стенд на ПМЭФ технологиям продления жизни
Госкорпорация «Росатом» представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) необычный стенд, посвященный технологиям сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни. Основой концепции стали образы русских народных сказок и произведений отечественных классиков. Видео с форума публикует 5-tv.ru.
Центральное место в экспозиции занял арт-объект в виде дерева с молодильными яблоками. Спящая царевна из сказки Александра Пушкина символизирует методы ранней диагностики заболеваний. Такие технологии создаются Научным дивизионом «Росатома» и используются медицинско-диагностической компанией госкорпорации АО «Медскан».
Жар-птица из сказки об Иване Царевиче стала воплощением достижений ядерной медицины. Представленные технологии позволяют не только обнаруживать онкологические заболевания на ранних стадиях, но и эффективно бороться с ними.
Еще одним сказочным героем экспозиции стал Иванушка из произведения Петра Ершова «Конек-горбунок». В интерпретации «Росатома» его преображение связано с современными ревитализирующими спа-технологиями, которые помогают улучшать качество жизни и способствуют активному долголетию.
Таким образом, традиционные сказочные мотивы на стенде госкорпорации стали наглядной иллюстрацией современных научных разработок в сфере медицины, диагностики и оздоровления.
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