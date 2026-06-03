Демон у кровати? Почему при сонном параличе человек видит кошмары наяву

При сонном параличе человек видит кошмары наяву из-за сбоя пробуждения

Сонный паралич — это краткий эпизод, при котором человек уже проснулся или почти заснул, но не может двигаться и говорить. Сознание включается, глаза могут быть открыты, комната узнается, мысли работают, но руки, ноги и тело не слушаются.

Иногда появляется ощущение давления на грудь, нехватки воздуха, чужого присутствия, голоса, шагов, силуэта рядом с кроватью. Есть ли в этом явлении место мистике — разбираемся в материале 5-tv.ru.

Что происходит

Сон состоит из фаз. В быстрой фазе человек видит наиболее яркие сны, мозг активно работает. Чтобы человек не повторял движения из сна наяву, мышцы временно «отключаются». Это называется мышечной атонией.

При сонном параличе пробуждение происходит раньше, чем тело успевает выйти из этого состояния. Мозг уже частично бодрствует, а мышцы еще остаются заблокированными. Поэтому человек понимает, где находится, но не может пошевелиться.

Такой эпизод обычно длится от нескольких секунд до нескольких минут. Национальная служба здравоохранения Великобритании описывает сонный паралич как пугающее, но само по себе не опасное состояние. Оно не останавливает дыхание и не приводит к смерти. Страх возникает из-за ощущения беспомощности и возможных галлюцинаций.

Почему трудно дышать

При сонном параличе человеку может казаться, что на груди лежит тяжелый предмет или кто-то давит сверху. На самом деле дыхание сохраняется. Проблема в другом: во время быстрой фазы сна дыхание становится менее произвольным, мышцы тела расслаблены, а мозг, уже проснувшись, воспринимает это как угрозу.

Если человек спит на спине, ощущение давления может быть сильнее. В такой позе труднее быстро изменить положение тела, а тревога усиливает чувство нехватки воздуха. Паника делает эпизод еще страшнее: человек пытается резко вдохнуть, пошевелиться, закричать, но тело еще не реагирует.

Откуда берутся «призраки»

Галлюцинации при сонном параличе связаны с тем, что элементы сна попадают в состояние бодрствования. Человек может видеть тень, слышать шаги, чувствовать прикосновение, ощущать присутствие в комнате. Эти переживания могут быть очень реалистичными.

Чаще всего образы пугающие. В разных культурах сонный паралич объясняли по-своему: демонами, ведьмами, мертвецами, домовым, нечистой силой. Сейчас это состояние объясняют работой мозга при нарушенном переходе между сном и бодрствованием.

Если человек заранее верит в паранормальное, он чаще интерпретирует эпизод как мистический. Но сама по себе вера не вызывает сонный паралич. Она влияет на то, как человек объяснит пережитое после пробуждения.

Почему возникает

Главные триггеры сонного паралича — недосыпание, сбитый режим, стресс и фрагментарный сон. Риск выше у людей, которые ложатся и встают в разное время, работают сменами, часто меняют часовые пояса, спят мало или плохо восстанавливаются ночью.

Среди факторов риска также указывают бессонницу, нарушенный график сна, нарколепсию, посттравматическое стрессовое расстройство, генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство и семейную предрасположенность.

Эпизоды могут возникать у подростков и молодых взрослых, но встречаются в любом возрасте. Иногда сонный паралич появляется на фоне приема некоторых лекарств, употребления алкоголя, курения, избытка кофеина, тревожности или хронического переутомления.

Когда это симптом

Единичный сонный паралич обычно не означает тяжелое заболевание. Но частые эпизоды требуют внимания. Иногда они связаны с нарушениями сна, тревожными расстройствами, депрессией, посттравматическим стрессом, нарколепсией или другими неврологическими состояниями.

Особенно важно обратиться к врачу, если сонный паралич повторяется часто, сопровождается сильной дневной сонливостью, внезапной слабостью мышц при эмоциях, приступами засыпания днем, падением работоспособности, паническими атаками или страхом ложиться спать.

Что делать во время эпизода

Главная задача — не усиливать панику. Сонный паралич проходит сам. Нужно напомнить себе, что дыхание сохраняется, состояние временное, а тело скоро «включится».

Помогает сосредоточиться на маленьком движении: попытаться пошевелить пальцем, языком, глазами, сделать несколько медленных вдохов, начать считать про себя. Иногда эпизод прерывается, если партнер по кровати обращается к человеку или прикасается к нему.

Не стоит пытаться резко вскочить или бороться всем телом. Чем сильнее страх, тем тяжелее переносится эпизод.

Как снизить риск

Основная профилактика — стабильный сон. Нужно ложиться и вставать примерно в одно время, высыпаться, уменьшать недосып, не перегружать вечер кофеином, алкоголем и никотином, не засыпать под яркий экран, проветривать комнату, снижать стресс перед сном.

Если эпизоды возникают чаще в положении на спине, можно попробовать засыпать на боку. Если сонный паралич связан с тревогой, помогает работа со стрессом: психотерапия, дыхательные техники, лечение тревожного расстройства по назначению специалиста.

Лекарства выписывают не всем. Их назначают, если сонный паралич повторяется, тяжело переносится или связан с другим заболеванием сна. Самостоятельно пить антидепрессанты, седативные препараты или снотворные нельзя.

Как обследуют

Диагноз обычно ставят по жалобам: врач уточняет, когда возникают эпизоды, сколько длятся, есть ли галлюцинации, страх, дневная сонливость, нарушения режима, тревога, лекарства, алкоголь, семейные случаи.

Если есть подозрение на другое расстройство сна, врач может назначить полисомнографию. Во время исследования регистрируют стадии сна, дыхание, сердечный ритм, движения, насыщение крови кислородом и мышечную активность. Это помогает отличить сонный паралич от нарколепсии, эпилептических приступов, апноэ сна и других состояний.

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