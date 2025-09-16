Председатель ЦИК Памфилова внесена в розыскные списки СБУ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 13 0

Ей вменяют посягательство на территориальную целостность Украины.

Почему СБУ объявила в розыск Эллу Памфилову

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова объявлена в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Это следует из материалов украинских органов власти.

Уточняется, что Памфилова числится в розыске с 26 ноября 2024 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. К тому же ей вменяется еще целый ряд статей уголовного кодекса страны.

Известно, что председатель Центризбиркома внесена в базу данных экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом стало известно 30 марта 2018 года.

Ранее СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати.

В середине августа стало известно, что СБУ внесла в розыскную базу депутата Государственной думы Российской Федерации и исполнителя Дениса Майданова. Ему предъявлены те же обвинения, что и Памфиловой. К тому же россиянина на Украине приговорили к лишению свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что СБУ объявила в розыск бывшего боксера и депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Председатель ЦИК Памфилова внесена в розыскные списки СБУ
7:45
Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
7:41
ЕС не может полностью запретить выдачу виз гражданам России
7:30
Гаубица «Д-30» уничтожила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
7:30
Свадьба не за горами: когда Анна Семенович планирует выйти замуж
7:12
Жертвы Саймона Леваева ждут справедливого наказания для афериста после его ареста в Грузии

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео