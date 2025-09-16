Пришли на помощь: в Сургуте мужчина едва не выпал из окна многоэтажки

Дарья Орлова
Полицейские смогли спасти его от роковой ошибки.

В Сургуте мужчина едва не выпал из окна

В Сургуте полицейские спасли мужчину от падения из окна многоэтажки. Об этом сообщили в МВД России.

«В дежурную часть УМВД России по г. Сургуту поступило сообщение о том, что на улице Привокзальной на 5 этаже одного из домов мужчина сидит на подоконнике и намеревается спрыгнуть», — сказано в сообщении.

Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину, сидящего в оконном проеме. Просьбы спуститься он игнорировал. Когда начал перекидывать ногу за окно и высовываться на улицу, правоохранители схватили его и затащили обратно в подъезд.

В настоящий момент мужчина госпитализирован для прохождения лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Италии 70-летний мужчина спрыгнул с балкона,  убил случайную прохожую, а сам выжил. В настоящий момент он госпитализирован со множественными переломами ног. Жертва несчастного случая — 83-летняя Франческа Манно. Она жила с мужем и очень редко выходила на улицу.

По завершении предварительного расследования мужчине были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

