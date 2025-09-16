Акцент сменился: ЕС не ввел 19-й пакет санкций против России

Politico: ЕС отложил представление санкций против России на неопределенное время

Евросоюз перенес представление 19-го пакета санкций против России, которое ожидалось в среду, 17 сентября. Как сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата и чиновника из одной из стран ЕС, новые меры отложены на неопределенный срок.

По данным издания, причиной задержки стало смещение акцента с разработки ограничительных мер против Москвы на давление внутри самого Евросоюза. В частности, Брюссель пытается убедить Словакию и Венгрию сократить зависимость от поставок российской нефти.

Ранее в ЕС назывались разные сроки принятия нового пакета — сначала «начало месяца», затем 15 или 17 сентября, однако теперь конкретных дат больше не называют.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия продолжает отвечать на европейские санкции собственными ограничениями. Ранее МИД РФ объявил о расширении списка представителей стран ЕС и евроинститутов, которым запрещен въезд на территорию страны.

В список попали сотрудники силовых структур, государственных и коммерческих организаций, а также граждане ряда западных государств, оказывающих военную помощь Украине и поставляющих продукцию двойного назначения.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры стали ответом на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза и направлены на защиту национальных интересов России.

