Магазин в США отказался печать постеры в память о Чарли Кирке

Убийство Чарли Кирка раскалывает американское общество все сильнее. Сторонники демократической партии любым способом отказываются помогать в траурных мероприятиях.

Громким скандалом стал отказ в одном из магазинов напечатать памятные постеры. В эфире Fox News Генпрокурор США Пэм Бонди заявила: причастные к этому сотрудники будут привлечены к ответственности за дискриминацию, и увольнением для них дело не закончится.

В этом же интервью Бонди подтвердила, что власти намерены требовать для обвиняемого высшей меры наказания. И подчеркнула, что в штате Юта, где будут судить задержанного, и по сей день работает специальная расстрельная команда. А значит именно расстрел, по ее мнению, мог бы стать способом казни, соизмеримым с тяжестью преступления.

