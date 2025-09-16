Чирков: индексация пенсий будет разделена на два этапа в период с 2026 года

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Первый — в феврале, второй — в апреле. Оба коснутся страховых выплат.

Как будет проходить индексация пенсий в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С 2026 года в России индексация пенсий будет проходить в два этапа. Об этом 16 сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков, его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что первая индексация назначена на 1 февраля и будет касаться страховых пенсий. По словам Чиркова, ее размер определят по уровню инфляции, который был зафиксирован в предыдущем году.

Второй этап пройдет 1 апреля 2026 года и также затронет страховые пенсии. В этом случае расчет будет зависеть от доходов Социального фонда и средней заработной платы в стране.

С 1 октября 2025 года в России повысят денежное довольствие военнослужащих, включая призывников, контрактников, а также сотрудников ряда государственных структур. Увеличение составит 7,6%. Этот факт подтверждает постановление правительства, подписанное Михаилом Мишустиным и опубликованное 11 сентября на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что изначально действовало постановление от 9 апреля 2025 года. В нем речь шла о повышении окладов на 4,5%. Однако новое решение корректирует прежние нормы: в тексте постановления показатель «1,045» был заменен на «1,076».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:37
Лавров сравнил SHAMAN на «Интервидении» с центральным нападающим
12:30
«Будет ежегодным»: Сергей Лавров высказался о будущем «Интервидения»
12:22
«Мастерство и талант»: Путин поздравил Петросяна с 80-летием
12:15
Пока вражеские «птички» не видят: ВС РФ сдвинули линию фронта в Кременских лесах
12:07
Носил снаряды в зоне СВО: ослик Жорик отправился с фронта в зоопарк Великого Устюга
12:00
Гастрономические гастроли: шеф-повара из ОАЭ приехали в РФ на фестиваль

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025