Чирков: индексация пенсий будет разделена на два этапа в период с 2026 года

С 2026 года в России индексация пенсий будет проходить в два этапа. Об этом 16 сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков, его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что первая индексация назначена на 1 февраля и будет касаться страховых пенсий. По словам Чиркова, ее размер определят по уровню инфляции, который был зафиксирован в предыдущем году.

Второй этап пройдет 1 апреля 2026 года и также затронет страховые пенсии. В этом случае расчет будет зависеть от доходов Социального фонда и средней заработной платы в стране.

С 1 октября 2025 года в России повысят денежное довольствие военнослужащих, включая призывников, контрактников, а также сотрудников ряда государственных структур. Увеличение составит 7,6%. Этот факт подтверждает постановление правительства, подписанное Михаилом Мишустиным и опубликованное 11 сентября на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что изначально действовало постановление от 9 апреля 2025 года. В нем речь шла о повышении окладов на 4,5%. Однако новое решение корректирует прежние нормы: в тексте постановления показатель «1,045» был заменен на «1,076».

