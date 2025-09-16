Развод по расчету: сколько бывших супругов живут вместе из-за ипотеки

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Чем выше нагрузка по кредиту — тем дольше разведенные люди откладывают разъезд.

Сколько бывших супругов живут вместе из-за ипотеки

Фото: 5-tv.ru

Более половины разведенных россиян живут вместе из-за ипотеки

Согласно свежим данным, более 60% разведенных россиян не спешат разъезжаться из-за ипотеки, сообщает Газета.ру.

Опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», показал, что треть участников (32%), переживших развод за последние пять лет, продолжали совместное проживание с бывшими партнерами более трех месяцев после расторжения брака.

Основной причиной такого выбора у 62% респондентов стала ипотека. Интересно, что 19% опрошенных жили вместе более полугода, 8% — свыше года, а 5% — более двух лет.

Остальные 36% сразу после развода разъехались.

Среди тех, кто остался жить вместе, 43% продолжают совместно оплачивать кредит, а 38% делят платежи по соглашению. Однако 19% признают, что вся финансовая нагрузка легла на одного из супругов.

Чем выше ипотечная нагрузка, тем дольше семьи откладывают разъезд: при ежемесячных платежах свыше 50% дохода совместное проживание может длиться около десяти месяцев, что в 2,5 раза дольше, чем у тех, чьи платежи составляют менее 20%.

Многие разведенные пары задумываются о будущем: 39% планируют продать квартиру после погашения кредита и разделить средства, 23% хотят досрочно расторгнуть ипотечный договор, чтобы быстрее продать жилье.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как вернуть деньги за бесполезный онлайн-курс.

