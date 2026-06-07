Футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

В июне 2021 года во время матча чемпионата Европы с финнами игрок перенес остановку сердца.

Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной

Фото: Reuters/TERESA KROEGER

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Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча с Украиной — спортсмен схватился за сердце и упал в газон. Об этом сообщила гбританская газета The Telegraph, ссылаясь на слова врача футбольной команды Мортена Боэсена.

Встреча в Оденсе была прервана во втором тайме, а позже досрочно завершена при счете 2:1 в пользу датчан.

Эриксену оказали медицинскую помощь, спустя десять минут после инцидента он пришел в сознание и смог самостоятельно подняться на ноги, после чего отправился в машину скорой помощи.

текстФутболист сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной. Reuters / Ritzau Scanpix Denmark

Как отметили в пресс-службе сборной Дании, игрок чувствует себя хорошо, несмотря на произошедшее.

Футболиста ожидает дальнейшее обследование в больнице для установки причины инцидента.

В июне 2021 года во время матча чемпионата Европы с финнами 34-летний Кристиан перенес остановку сердца, его реанимировали прямо на поле. Впоследствии ему установили имплантируемый кардиостимулятор, но из-за этого пришлось расторгнуть контракт с миланским «Интером».

Перед матчем против сборной Украины игрок получил награду. Он стал первым футболистом сборной Дании, сыгравшим за национальную команду 150 матчей.

Как ранее писал 5-tv.ru, сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Буркина-Фасо в товарищеском матче в Волгограде. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В команде дебютировали 18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов и 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов.

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