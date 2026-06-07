Звезда Даунинг-стрит кот Ларри сбежал перед прибытием Зеленского

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Для обсуждения украинского конфликта в Лондон также прилетели Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц.

Кот Ларри с Даунинг-стрит сбежал перед прибытием Зеленского

Фото: Reuters/Isabel Infantes

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РИА Новости: кот Ларри сбежал перед прибытием Зеленского на Даунинг-стрит

Знаменитый британский кот Ларри, проживающий в резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, сбежал. Как сообщают журналисты РИА Новости, случилось это прямо перед прибытием президента Украины Владимира Зеленского. Лидер киевского режима примет участие в переговорах по украинскому конфликту.

Для обсуждения ситуации в Лондон прилетели президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Они подключились к обсуждению вместе с британским премьером Киром Стармером и советником по безопасности Джонатаном Пауэллом. Встреча проводилась в формате «Европейской тройки» (Е3) без Владимира Зеленского.

Переговоры длились около 20 минут, когда Ларри решил покинуть резиденцию, которую по общепризнанному праву считает своей. Затем он отправился гулять на территории здания МИД Великобритании. Когда прибыл Зеленский, кот ненадолго вернулся, некоторое время посидел у входной двери, и его запустили внутрь. Однако через десять минут он снова сбежал.

Примечательно, что в декабре прошлого года Ларри вел себя аналогично, когда украинский лидер оказался в Лондоне. Очевидцы сообщали, что кот находился у входа и планировал войти, пока Кир Стармер выходил на улицу встречать Владимира Зеленского. Но когда оба политика проследовали внутрь, кот резко развернулся и быстро ушел с крыльца.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный материал о коте Ларри, который на протяжении почти 20 лет ловит мышей на Даунинг-стрит, держит британское правительство и сердца соотечественников в своих крепких когтях.

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