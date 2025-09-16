Пляжные отели в Египте закрывают из-за нашествия акул

Купаться опасно в районе Хургады.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Египте экстренно закрывают пляжи популярных пятизвездочных отелей. Купаться в Красном море в районе Хургады нельзя. Там сейчас нашествие акул.

При чем встречаются тигровые и бычьи, эти виды особо агрессивны и опасны для человека. Судя по кадрам, хищники подплывают прямо к берегу. В одном из отелей подтвердили эту информацию. Сотрудники рассказали, что пляж закрыт около недели и когда его откроют — неизвестно.

