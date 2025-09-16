В Польше раскрыли, какой боеприпас упал на территорию страны

|
Диана Кулманакова
Инцидент произошел 10 сентября.

Что именно нарушило воздушное пространство Польши

Фото: www.globallookpress.com/Handout

Rzeczpospolita: На территорию Польши упал не беспилотник, а ракета

Беспилотные летательные аппараты нарушили воздушное пространство Польши 10 сентября. Тогда один из снярядов упал в жилой дом в населенном пункте Вырыки. Оказалось, что боеприпас был вовсе не дроном, а запущенной с истребителя F-16 ракетой. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita, ссылаясь на источники.

«Это была ракета класса „воздух-воздух“ AIM-120 AMRAAM от нашего F-16, у которой во время полета произошел сбой системы наведения, и она не сработала. К счастью, она не взвилась и не взорвалась, потому что сработала защита взрывателя», — говорится в материале.

Отмечается, что на жилой дом упала трехметровая ракета, вес которой составлял более 150 кг. Она повредила крышу и пробила потолок. Уточняется, что хозяева уцелели.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в утро инцидента заявил о нарушениях воздушных границ страны на протяжении всей ночи. Он объявил, что беспилотники принадлежат России. Однако доказательств предоставлено не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посол России в Осло Николай Корчунов отреагировал на обвинения после инцидента с дронами в Польше.

