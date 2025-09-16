Умер 52-летний солист шведской группы At The Gates Томас Линдберг

|
Диана Кулманакова
Еще в августе он опубликовал прощальное письмо.

Из-за чего умер солист шведской группы At The Gates Томас Ли

Фото: www.globallookpress.com/Hartmut Boesener

Вокалист шведской дэт-метал группы At The Gates Томас Линдберг скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщило новостное издание SVT со ссылкой на семью артиста.

Последние два года Линдберг боролся с редкой и агрессивной формой рака — аденоидно-кистозной карциномой, поражающей глотку, ротовую полость и слюнные железы. Диагноз ему поставили в декабре 2023 года. В 2024 году он прошел сложную операцию с удалением значительной части неба, затем два месяца проходил лучевую терапию. В начале 2025 года у него были обнаружены остатки опухоли, неподдающиеся хирургическому лечению.

В августе Линдберг опубликовал прощальное письмо, написанное еще в марте, где рассказал о тяжелом состоянии и объяснил, почему группа долго не выходила на связь. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в мае он успел записать вокальные партии для нового альбома группы.

Томас Линдберг был одним из основателей At The Gates — одной из самых влиятельных групп мелодичного дэт-метала. Начав с дебютного EP в 1991 году, коллектив прославился сложным музыкальным стилем и поэтичными текстами Линдберга. Его голос и творчество оказали большое влияние на развитие жанра.

