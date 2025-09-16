Новые открытия: как китайское кино покоряет сердца российской молодежи

Ранее в сентябре вышла первая картина совместного производства РФ и КНР «Красный шелк».

Феномен китайского кино в России

Фото: Кадр из к/ф «Красный шелк», реж. Андрей Волгин, 2025 г.

Ольга Любимова: среди российской молодежи появились фанаты китайского кино

Среди российской молодежи появились фанаты китайского кино. Так как фильмы производства КНР получили широкое распространение в последние годы по стране. Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова заявила в беседе с информационным агентством Синьхуа.

«Люди с большим интересом ходят на Недели китайского кино, которые мы стараемся проводить не только в Москве и Петербурге, но и в Казани, Нижнем Новгороде и других городах», — сообщила Любимова.

Она отметила, что в основном в России пользуются спросом китайские исторические драмы. Хорошим примером, по словам Любимовой, является сентябрьская премьера фильма «Нанкинский фотограф», которая прошла успешно. Министр культуры отметила, что интерес растет и к другим жанрам кино, в числе которых лирические комедии.

«Попасть в китайский прокат — это большая честь для любого продюсера в мире, поскольку в Китае самая большая кинотеатральная система», — рассказала Любимова.

По ее словам, между Китаем и Россией подписаны соглашения о совместном кинопроизводстве. Такое решение дает отечественной киноиндустрии возможность попасть на рынок КНР.

В пример первой совместной работы Любимова привела фильм «Красный шелк». Картина вышла в прокат в Китае ранее в сентябре. При этом вторая часть уже находится в разработке. Она получила название «Черный шелк».

«Это очень важно, потому что позволяет нам трудиться вместе и представлять наше совместное кинопроизводство», — поделилась Любимова.

Министр культуры отметила, что РФ и КНР также вместе участвуют в международных кинофестивалях — это способствует укреплению отношений между странами.

