Завершились съемки экшена «Альпийская баллада» с Янковским и Биковичем

В Сербии, России и Казахстане завершился съемочный период драматического экшена «Альпийская баллада», основанного на культовой повести Василя Быкова. Об этом объявили кинокомпания Pan-Atlantic Studio и «НМГ Кинопрокат».

Главные роли в картине исполнили звезды мирового и отечественного кино: Иван Янковский, Милош Бикович, Дениз Сардиско и Петар Зекавица.

PR Pan-Atlantic Studio

Сюжет, разворачивающийся в 1943 году, рассказывает историю побега советского солдата Ивана из лагеря смерти в итальянских Альпах. Вместе с ним в опасный путь отправляются неожиданные попутчики — немецкая кинозвезда Дитер Шульце (Бикович) и итальянская антифашистка Джулия (Сардиско). Три дня, полные смертельных испытаний, рождают между героями запретную любовь, бросающую вызов войне.

«Это было невероятное приключение: два месяца в Сербии, международная команда и встреча трех актерских школ. Отдельная гордость — работать с классиком русского кино, оператором Сергеем Мачильским», — рассказал режиссер Андрей Богатырев.

Ключевые натурные сцены команда отсняла в живописном горном массиве Стара-Планина на востоке Сербии. Картина стала первой официальной копродукцией в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве в области кинематографии между Сербией и Россией.

PR Pan-Atlantic Studio

«В эпоху культурной разобщенности огромным счастьем было работать с сербскими коллегами», — подчеркнула продюсер Екатерина Филиппова.

Она также отметила, что герои говорят на разных языках, что придает фильму мощный международный потенциал и делает историю универсальной.

Генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов и вовсе предрекает ленте судьбу блокбастера.

«Одно из самых любимых произведений о войне без войны обрело свое воплощение на большом экране. Это будет грандиозно. У фильма есть все составляющие успеха», — уверен он.

PR Pan-Atlantic Studio

Кинотеатральный релиз ленты запланирован на 30 сентября 2027 года, прокатом займется компания Art Pictures Distribution.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министр культуры России Ольга Любимова и генеральный директор НМГ Светлана Баланова посетили съемочную площадку «Черного шелка».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.