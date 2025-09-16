Президент США Дональд Трамп: у Украины очень серьезные проблемы

Киев находится в сложном положении, у Киева серьезные проблемы. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время разговора с представителями прессы перед вылетом в Великобританию. Цитату в своем материале приводит украинское издание New Voice.

Журналистка телеканала «Общественное» напомнила американскому лидеру об обещании, данном в июле, поставить Вооруженным силам Украины 17 систем Patriot. В ответ глава Белого дома спросил, откуда девушка родом. Узнав, что из Незалежной, сначала признался в любви к ее соотечественникам, а потом дал еще одно обещание.

«У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, конфликта никогда не должно было быть. У вашей страны очень серьезные проблемы, но я остановлю это», — заявил Трамп.

Кроме того, он напомнил, что «остановил семь войн за последние восемь месяцев». Прежде президент США также говорил, что ожидает от украинского лидера Владимира Зеленского согласия на сделку по конфликту. Тот в свою очередь выдвинул условие — чтобы договоренности были заключены до завершения боевых действий.

