«Я остановлю это»: Трамп заявил, что у Украины большие проблемы

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Американский лидер напомнил, что «остановил семь войн за последние восемь месяцев».

Трамп заявил, что у Киева большие проблемы: Я остановлю это

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп: у Украины очень серьезные проблемы

Киев находится в сложном положении, у Киева серьезные проблемы. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время разговора с представителями прессы перед вылетом в Великобританию. Цитату в своем материале приводит украинское издание New Voice.

Журналистка телеканала «Общественное» напомнила американскому лидеру об обещании, данном в июле, поставить Вооруженным силам Украины 17 систем Patriot. В ответ глава Белого дома спросил, откуда девушка родом. Узнав, что из Незалежной, сначала признался в любви к ее соотечественникам, а потом дал еще одно обещание.

«У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, конфликта никогда не должно было быть. У вашей страны очень серьезные проблемы, но я остановлю это», — заявил Трамп.

Кроме того, он напомнил, что «остановил семь войн за последние восемь месяцев». Прежде президент США также говорил, что ожидает от украинского лидера Владимира Зеленского согласия на сделку по конфликту. Тот в свою очередь выдвинул условие — чтобы договоренности были заключены до завершения боевых действий.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп объяснил, почему Зеленский и российский президент Владимир Путин не могут провести прямые переговоры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:03
Британец отказался от лечения из-за самоубийства возлюбленной и умер
0:41
Трамп обсудил с Моди урегулирование конфликта между Россией и Украиной
0:19
Зеленский предупредил свою партию о трудных решениях в случае падения фронта ВСУ
0:00
«Трудно не пуститься во все тяжкие»: какие мужчины склонны к изменам
23:38
«Я остановлю это»: Трамп заявил, что у Украины большие проблемы
23:19
Совет ЕС выразил намерение отменить программу приема украинских беженцев

Сейчас читают

Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025