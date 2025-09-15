Трамп рассказал, почему Путин и Зеленский не могут провести прямые переговоры

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 34 0

Это обстоятельство вынуждает его самого принять участие в диалоге.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

«Взаимная неприязнь» между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским является причиной, мешающей прямым переговорам двух лидеров. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, покидая Бедминстер в штате Нью-Джерси.

«Ненависть между Зеленским и Путиным неизмерима. Они ненавидят друг друга. Мы как-нибудь это уладим, но нет, они ненавидят друг друга так сильно, что дышать не могут», — отметил глава Белого дома.

К тому же Трамп добавил, что именно это обстоятельство вынуждает его самого принять участие в переговорном процессе.

Ранее, 14 сентября, Зеленский заявил, что Киев готов к предложению Трампа по переговорам с Москвой в любом формате. Однако он уточнил, что в подобном диалоге должны участвовать исключительно лидеры государств, а не «технические команды». Кроме того, по словам главы киевского режима, переговоры могут пройти как в трехстороннем формате, так и в двустороннем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам президента РФ Владимира Путина, сейчас невозможно договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским по основным вопросам.

