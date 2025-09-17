Золото бьет рекорды: рост стоимости драгоценного металла за год составил 35%
Эксперты связывают рекордные цены с падением курса доллара и низкой доходностью гособлигаций США.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Цена золота во время торгов на бирже превысила $3700 за унцию
Золото бьет исторические максимумы по стоимости. Сегодня во время торгов на бирже цена уже перевалила за 3 тысячи 700 долларов за тройскую унцию. Таким образом, за год рост составил 35%.
Все это происходит на фоне ослабления курса доллара США и снижения доходности американских гособлигаций. Поэтому сейчас золото остается самым востребованным активом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
53%
Нашли ошибку?