Золото бьет рекорды: рост стоимости драгоценного металла за год составил 35%

Эфирная новость 17 0

Эксперты связывают рекордные цены с падением курса доллара и низкой доходностью гособлигаций США.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Цена золота во время торгов на бирже превысила $3700 за унцию

Золото бьет исторические максимумы по стоимости. Сегодня во время торгов на бирже цена уже перевалила за 3 тысячи 700 долларов за тройскую унцию. Таким образом, за год рост составил 35%.

Все это происходит на фоне ослабления курса доллара США и снижения доходности американских гособлигаций. Поэтому сейчас золото остается самым востребованным активом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:01
Большинству лекарств особые условия не нужны: как правильно хранить таблетки
3:41
По домам? В России могут ввести локдаун из-за вспышки ОРВИ
3:22
От 28 до 35 дней: в Госдуме предложили увеличить продолжительность отпуска
3:01
В Госдуме предупредили о переносе крайней даты оплаты ЖКХ с марта 2026 года
2:43
Золото бьет рекорды: рост стоимости драгоценного металла за год составил 35%
2:26
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал вывести Совбез из реалий 1945 года

Сейчас читают

Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025