От 28 до 35 дней: в Госдуме предложили увеличить продолжительность отпуска
Инициативу предстоит обсудить в Минтруде и профильных институтах.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
В Госдуме предложили увеличить минимальный отпуск до 35 дней
У россиян могут появиться дополнительные дни отпуска. В Госдуме считают, что отдыхать нужно как минимум 35 дней, а не 28, как сейчас. Ведь из-за нервной работы человек не может восстановиться за четыре недели.
Инициативу еще предстоит проработать в Министерстве труда, а также профильных институтах. Но профсоюзы уже сейчас говорят, что предложение не пройдет из-за того, что за отпускника некому работать.
