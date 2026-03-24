Владивосток и Яньцзи свяжут прямым автобусным рейсом

Линию перезапустят из-за роста турпотока.

Жители Дальнего Востока получат дополнительную возможность посетить Китай. Уже в ближайшие дни возобновят автобусные рейсы между Владивостоком и китайским городом Яньцзи. К перезапуску этой линии сообщения привел рост турпотока.

Весь путь займет около шести часов — с учетом прохождения таможни. Рейс будет прямым, без пересадок, и комфортабельным — задействуют люксовые автобусы до 55 мест. Первые два месяца билеты можно будет приобрести со скидкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Мозамбик ведут переговоры о взаимной отмене визового режима. Проект соглашения уже находится на рассмотрении профильных ведомств восточноафриканского государства. В случае положительного решения Мозамбик может пополнить список из чуть более десяти африканских стран, которые россияне могут посещать без визы.

Прямых рейсов из России нет, наиболее удобные варианты — через Доху, Аддис-Абебу или Стамбул. Стоимость перелета туда-обратно начинается от 70 тысяч рублей.

Последние новости

5:27
Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
5:11
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
5:03
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
4:49
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России
4:35
В Иране заявили об ожидании «твердой позиции» от членов СБ ООН
4:24
Метеор озарил небо США и Канады

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео