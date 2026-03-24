Владивосток и Яньцзи свяжут прямым автобусным рейсом

Жители Дальнего Востока получат дополнительную возможность посетить Китай. Уже в ближайшие дни возобновят автобусные рейсы между Владивостоком и китайским городом Яньцзи. К перезапуску этой линии сообщения привел рост турпотока.

Весь путь займет около шести часов — с учетом прохождения таможни. Рейс будет прямым, без пересадок, и комфортабельным — задействуют люксовые автобусы до 55 мест. Первые два месяца билеты можно будет приобрести со скидкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Мозамбик ведут переговоры о взаимной отмене визового режима. Проект соглашения уже находится на рассмотрении профильных ведомств восточноафриканского государства. В случае положительного решения Мозамбик может пополнить список из чуть более десяти африканских стран, которые россияне могут посещать без визы.

Прямых рейсов из России нет, наиболее удобные варианты — через Доху, Аддис-Абебу или Стамбул. Стоимость перелета туда-обратно начинается от 70 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.