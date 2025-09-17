Открываем новые маршруты: правительство планирует сделать авиаперелеты по России доступнее

Правительство планирует сделать авиаперелеты по России доступнее

На заседании с вице-премьерами председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что государство должно стремиться к дальнейшему удешевлению внутренних авиарейсов, чтобы сделать их более доступными для граждан. Какие маршруты могут попасть в программу субсидирования, возможно ли расширение числа льготных билетов и какие еще шаги помогут снизить цены на перелеты — в материале «Известий».

Приоритеты работы

В начале 2024 года, обращаясь к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил, что к концу десятилетия объем внутренних авиаперевозок должен увеличиться примерно в 1,5 раза, напомнил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. Кроме того, он потребовал от федеральных и региональных органов власти реализовать меры, которые сделают билеты на внутренние рейсы значительно доступнее для населения. Президент отметил, что транспортная доступность напрямую связана с ростом экономики и качеством жизни. Также подчеркивалось, что без расширения сети маршрутов и гибкой ценовой политики достичь этих целей невозможно.

«Сейчас действуют два направления — Дальний Восток и Калининград. Это то, что необходимо. Что касается маршрутов — они постоянно дополняются. Вполне возможно, что увеличится количество субсидируемых билетов. Каждый год обсуждаем этот вопрос. В этом году на авиабилеты по программе субсидирования перелетов заложено 24 миллиарда рублей. Будем смотреть, хватает ли этих средств. Надеемся, что в следующем году сможем выделить больше, чтобы удовлетворить всю потребность по уже действующим направлениям», — сказал сенатор.

По его словам, важнейшим направлением в развитии авиации остается регулярное обновление авиапарка. Приоритет необходимо отдавать российским самолетам, так как их эксплуатация дешевле, они более экономичны и снижают зависимость от зарубежных поставщиков и колебаний валют. Также требуется постоянный контроль тарифов аэропортов, чтобы избежать неоправданного увеличения затрат перевозчиков. Среди предложений также звучала инициатива закрепить прогнозируемые цены на авиационное топливо, поскольку стоимость керосина существенно влияет на цену билета. Еще одним фактором должно стать усиление конкуренции: выход на рынок новых авиакомпаний, включая лоукостеров, расширит выбор для пассажиров.

Иван Абрамов подчеркнул, что такие шаги создадут условия для развития межрегиональных маршрутов, особенно в труднодоступных зонах. Более дешевые перелеты будут стимулировать внутренний туризм и укреплять связи между регионами. Важным элементом также является привлечение инвестиций в авиастроение и инфраструктуру. Системная поддержка отрасли, по его мнению, позволит снизить цены и повысить качество услуг.

Форматы поддержки

Субсидии на авиаперелеты являются значимым инструментом не только поддержки внутреннего туризма, но и сохранения социальных связей, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Минтранс уже продлил действие программы на 2025 год. Ее суть заключается в том, что государство компенсирует часть стоимости билетов, что делает путешествия по стране доступнее. Основные цели проекта — рост региональных перевозок, развитие внутреннего туризма и повышение мобильности населения.

Эксперт напомнил, что направления маршрутов ежегодно формирует Росавиация, и в 2025 году в перечень включено 303 рейса. Такая поддержка способствует развитию малых и средних аэропортов, создает новые рабочие места и укрепляет региональную экономику. Кроме того, постоянные субсидии стимулируют авиакомпании расширять сеть полетов. В перспективе это способно привести к росту конкуренции и снижению цен на билеты на рынке.

«В программу субсидирования включены направления, которые имеют наибольшую социальную значимость, а именно маршруты в отдаленные и труднодоступные регионы, а также популярные туристические направления. Важно учитывать потребности населения и уровень загруженности существующих маршрутов», — отметил Петр Щербаченко.

Для дальнейшего удешевления билетов власти, по его словам, могут предпринять дополнительные шаги. Рассматривается возможность корректировки налоговой нагрузки на авиакомпании, что поможет им снизить собственные расходы. Также может быть предусмотрена выдача субсидий на развитие аэропортовой инфраструктуры и наземного транспорта, что в перспективе уменьшит издержки и улучшит логистику.

Кроме основной программы субсидирования существуют льготы для отдельных категорий граждан, напомнил эксперт. К примеру, скидки предоставляются пассажирам, направляющимся в Калининградскую область и на Дальний Восток: молодым людям до 23 лет, пенсионерам, инвалидам первой группы и их сопровождающим, детям с инвалидностью, инвалидам с детства, а также многодетным семьям. Для жителей Дальневосточного федерального округа действует отдельный порядок — они могут приобретать билеты по сниженной цене на рейсы из своего региона и обратно. Также скидки распространяются на школьников и подростков, направляющихся в образовательный центр «Океан» во Владивостоке: льготы предусмотрены на перелеты из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Якутска и Южно-Сахалинска.

Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова подчеркнула, что действующие меры поддержки авиаотрасли демонстрируют эффективность, но растущий интерес к внутренним путешествиям требует расширения списка маршрутов, охваченных льготами. Приоритет нужно отдавать тем территориям, где развитие авиасообщения может существенно повлиять на экономику и уровень жизни. Эти шаги позволят сократить транспортную изоляцию регионов и стимулировать внутренний туризм. Также расширение субсидирования усилит межрегиональные связи и повысит мобильность населения.

«Например, дополнительное субсидирование перелетов на Алтай, в Бурятию, в Забайкалье, на Камчатку увеличит транспортную мобильность туристов. А вот субсидирование перелетов в Ставропольский край или Краснодарский край поможет развитию санаторно-курортной отрасли и сделает этот вид лечения и реабилитации доступнее. Для северных и арктических регионов перелеты — зачастую единственный способ логистики, поэтому расширение маршрутов туда тоже важно», — считает эксперт.

