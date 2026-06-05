Космические декорации и Feduk на сцене: в Петербурге проходит фестиваль «Т-Двор»

В Петербурге в рамках ПМЭФ-2026 проходит фестиваль «Т-Двор»

В Санкт-Петербурге, на площадке Никольских рядов, в рамках ПМЭФ-2026 начал работу фестиваль «Т-Двор», организованный «Т-Банком». Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Проект приурочен к 20-летию финансовой организации и проводится уже в третий раз. Центральная тема фестиваля посвящена технологиям, которые могут изменить человеческую цивилизацию.

Площадка оформлена в космическом стиле: для гостей предусмотрены зоны отдыха, интерактивные пространства, фотолокации и фудкорт. Хедлайнером вечера стал рэпер Feduk (Федор Инсаров).

ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе.

Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

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