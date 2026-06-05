Лавров: санкции подорвали репутацию доллара и евро

Мировая экономика начала распадаться на отдельные блоки.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
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Лавров: США сами подорвали позиции доллара
США сами подорвали позиции доллара и мировой финансовой системы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью журналисту «Известий» Татьяне Байковой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Как только эти все принципы из эталона свободы превратились или были заменены санкциями, которые подрывали репутацию доллара, подрывали репутацию евро и вообще подрывали все принципы той же самой Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда, Всемирного банка, стало понятно, что мировая экономика будет фрагментироваться», — сказал Лавров.
По словам министра, раньше глобальные экономические процессы строились на принципе свободы, однако США отказались от этого подхода и заменили его санкционной политикой. Лавров считает, что ограничения были направлены не только против России, но и против других конкурентов США и Запада, прежде всего Китая.
Глава МИД РФ отметил, что такая политика ударила по репутации доллара, евро и международных институтов. По его словам, именно это привело к фрагментации мировой экономики.
Полную версию интервью читайте на сайте «Известий».
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