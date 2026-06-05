В бюджете Министерства войны США заложена поддержка Украины до 2029 года. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Пентагон (штаб-квартира Министерства войны — Прим. ред.) поддерживает программы совместные с украинцами по развитию различных видов вооружения», — сказал он.

В бюджет Пентагона заложена соответствующая статья расходов, отметил Лавров. По его словам, спустя почти год после проведения российско-американского саммита на Аляске нет заметного прогресса по переговорам вокруг мирного урегулирования.

Несмотря на то, что США выразили волю к завершению конфликта, Белый дом продолжает не только соблюдать антироссийские санкции, введенные администрацией экс-президента Джо Байдена, но и вводить новые. Одновременно с этим Вашингтон продолжает поддерживать Киев оружием и финансами.

Глава дипведомства подчеркнул, что Кремль признает право любых стран сами выбирали для себя ключевых партнеров. Однако Москва рассчитывает, что заключенные с ней договоренности будут соблюдаться.

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Ранее 21 мая Лавров также заявил об угасании интереса США к украинскому урегулированию.

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