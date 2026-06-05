Лавров: Пентагон готов поддерживать Украину до 2029 года

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 33 0

Вашингтон продолжает сотрудничать с Киевом, параллельно вводя новые санкции против России.

Фото, видео: Carolyn Kaster/AP/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

В бюджете Министерства войны США заложена поддержка Украины до 2029 года. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Пентагон (штаб-квартира Министерства войны — Прим. ред.) поддерживает программы совместные с украинцами по развитию различных видов вооружения», — сказал он.

В бюджет Пентагона заложена соответствующая статья расходов, отметил Лавров. По его словам, спустя почти год после проведения российско-американского саммита на Аляске нет заметного прогресса по переговорам вокруг мирного урегулирования.

Несмотря на то, что США выразили волю к завершению конфликта, Белый дом продолжает не только соблюдать антироссийские санкции, введенные администрацией экс-президента Джо Байдена, но и вводить новые. Одновременно с этим Вашингтон продолжает поддерживать Киев оружием и финансами.

Глава дипведомства подчеркнул, что Кремль признает право любых стран сами выбирали для себя ключевых партнеров. Однако Москва рассчитывает, что заключенные с ней договоренности будут соблюдаться.

Полную версию интервью читайте на сайте «Известий»

Ранее 21 мая Лавров также заявил об угасании интереса США к украинскому урегулированию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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