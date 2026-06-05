ДНР и АО «ГЕНБАНК» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Организация планирует нарастить присутствие в республике и адаптировать свои продукты под запросы местного бизнеса.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru
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Руководство Донецкой Народной Республики и АО «ГЕНБАНК» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Цель двустороннего взаимодействия — развитие российского региона.
Свои подписи на документе поставили руководитель ДНР Денис Пушилин и председатель правления банка Елена Ческидова.
Стороны договорились развивать и укреплять финансовую систему республики, оказывать помощь местным предпринимателям и бизнесу, улучшать доступность банковских услуг для жителей ДНР, а также поддерживать региональную экономику при помощи программ кредитования.
«Жители республики и местный бизнес должны получить возможность пользоваться всем спектром комплексного банковского обслуживания. Это касается и удобных платежных инструментов, и внедрения передовых цифровых технологий. Важнейший момент — стимулирование экономики через кредитование. Банк выразил намерение развивать программы эффективного кредитования для наших предприятий», — сказал Пушилин.
Ческидова, в свою очередь, отметила, что организация планирует увеличить свое присутствие в ДНР и адаптировать услуги с учетом запросов жителей республики и местных компаний.
«В планах — расширение сети отделений с опорой на успешный опыт работы в Крыму, запуск совместных программ поддержки предпринимателей, внедрение проверенных практик качественного обслуживания и реализации госпрограмм», — добавила председатель правления банка.
«ГЕНБАНК» уже имеет свой офис в Донецке, удаленную точку обслуживания, банкоматы и терминалы. Кроме того, в городе заработали программа по автомобильному кредитованию и зарплатный проект.
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