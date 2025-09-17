Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев запустил канал в MAX

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Финансист планирует делиться с подписчиками идеями о развитии экономики, инвестиций, международного сотрудничества и технологий.

Спецпредставитель президента РФ Дмитриев открыл канал в MAX

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев запустил канал в мессенджере MAX. Подписаться на него можно по ссылке. Имеются и аккаунты в социальной сети X и в Telegram.

В первой приветственной публикации Дмитриев сообщил, что в своем канале будет делиться новостями, мнениями и идеями о развитии экономики, инвестиций, международного сотрудничества и технологий. Он также планирует рассказывать о строительстве инвестиционных и экономических мостов с другими странами. Как отметил финансист каждый подобный проект — это шаг в будущее.

«Продолжу развивать тему позитивного предпринимательства, чтобы студенты различных специальностей могли узнавать об основах предпринимательства, инвестиций и управления. Буду держать вас в курсе ключевых событий», — заключил Дмитриев

РФПИ был основан в июне 2011 года. Миссией фонда стало осуществление вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Он стал катализатором прямых инвестиций в российскую экономику. На сегодня успешно реализованы более 100 проектов общим объемом более 2,3 триллиона рублей.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о формировании платформы для технологического развития и научных прорывов, успехах столичных технопарков и их потенциале.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:26
«Трамп договорится»: Зеленский заявил о готовности Украины остановить огонь
10:26
Первый за три года рейс из Москвы готовится принять аэропорт Краснодара
10:19
Путин поздравил премьер-министра Индии Моди с юбилеем
10:12
Пропал на пике карьеры: как живет цыган Миро из «Кармелиты»
10:00
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев запустил канал в MAX
9:53
После ночных атак ЦАХАЛ в секторе Газа погибли 12 человек

Сейчас читают

«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025