Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев запустил канал в MAX

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев запустил канал в мессенджере MAX. Подписаться на него можно по ссылке. Имеются и аккаунты в социальной сети X и в Telegram.

В первой приветственной публикации Дмитриев сообщил, что в своем канале будет делиться новостями, мнениями и идеями о развитии экономики, инвестиций, международного сотрудничества и технологий. Он также планирует рассказывать о строительстве инвестиционных и экономических мостов с другими странами. Как отметил финансист каждый подобный проект — это шаг в будущее.

«Продолжу развивать тему позитивного предпринимательства, чтобы студенты различных специальностей могли узнавать об основах предпринимательства, инвестиций и управления. Буду держать вас в курсе ключевых событий», — заключил Дмитриев

РФПИ был основан в июне 2011 года. Миссией фонда стало осуществление вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Он стал катализатором прямых инвестиций в российскую экономику. На сегодня успешно реализованы более 100 проектов общим объемом более 2,3 триллиона рублей.

