Сергей Собянин: Москва формирует мощную платформу для технологического развития

Москва продолжает формировать мощную платформу для технологического развития и научных прорывов. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«В 2024 году столичные технопарки вложили больше 80 миллиардов инвестиций в инфраструктуру. Основные направления — строительство и реконструкция офисных, лабораторных и производственных помещений, обновление инженерных систем и оснащение современным оборудованием», — написал мэр Москвы.

Технопарк «Семеновский» провел масштабную модернизацию корпуса, создав комфортные условия для размещения крупного предприятия полиграфической отрасли, а технопарк «Горизонт» начал обновление одного из зданий своей площадки для компаний в сфере электроники и микроэлектроники.

Технопарк «ЗИЛ» со статусом инвестиционного приоритетного проекта завершил строительство первой очереди площадью более 29 тысяч квадратных метров, а Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники провел масштабную модернизацию технической базы для выпуска линейки серверного оборудования.

Технопарк «Слава» обновил технологический центр коллективного пользования для 3D-печати. Это поможет разрабатывать новые продукты и патентовать инновации резидентов технопарка.

Современные технопарки — это не просто площадки для размещения компаний, а полноценные экосистемы, где сочетается инфраструктура, услуги, компетенции и возможности для сотрудничества между наукой и бизнесом.