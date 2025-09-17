Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстал перед судом

Задержанный за убийство активиста Чарли Кирка впервые предстал перед судом. Тайлеру Робинсону предъявили сразу семь обвинений, причем не только в убийстве, но еще и в давлении на свидетелей и воспрепятствовании следствию.

Его также лишили права выхода из тюрьмы под залог. А после заседания суда прокурор Юты пообещал добиться казни обвиняемого и обратил внимание на отягчающие обстоятельства преступления.

«Прокуратура также утверждает о наличии отягчающих обстоятельств по обвинениям, поскольку предполагается, что обвиняемый выбрал Чарли Кирка в качестве жертвы из-за его политических убеждений и совершил преступление, зная, что рядом находились дети, которые стали свидетелями убийства», — заявил окружной прокурор в штате Юта Джеффри Грей.

В зале суда обвиняемый не присутствовал. Его подключили к заседанию по видеосвязи, прямиком из тюремной камеры. Причем пользователи сети обратили внимание на его странную одежду с липучками. Некоторые предположили, что это особая рубашка, чтобы Робинсон не смог покончить с собой. Новое заседание по делу назначено на конец сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.