Петербург и Мальдивы: где россияне встретят Новый год

Тренд путешествий для россиян на Новый год — внутренний туризм

Россияне планируют новогодние каникулы. Специалисты сервиса по бронированию билетов выяснили, что средний бюджет отдыха — около 150 тысяч рублей. Трендом предстоящей зимы стал внутренний туризм. Почти половина опрошенных хотят отдыхать в Петербурге, Москве, Казани и Крыму.

Треть жителей все же отправятся за границу: предпочтение отдают Грузии и Армении. А вот 13% россиян хотят нарядить елку на пляже. Они полетят в Таиланд и на Мальдивы.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. После этого начнутся длинные выходные, приуроченные ко Дню народного единства.

Ограничения не касаются тех, кто трудится в непрерывном режиме: экстренные службы и предприятия с круглосуточным обслуживанием будут работать по обычному графику. Однако за праздничные смены полагается повышенная оплата.

