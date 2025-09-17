«Лучший день рождения»: Петросян втайне от всех уехал из Москвы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Компанию ему составили дети и супруга.

Куда Петросян уехал из Москвы перед 80-летием

Фото: Белкин Алексей/Бизнес Online/ТАСС

Петросян втайне ото всех уехал из Москвы перед 80-летием

Юморист Евгений Петросян отметил свое 80-летие в узком семейном кругу на природе в Тверской области. Фотографиями с торжества он поделился в социальных сетях. Комик отказался от пышных банкетов и светских мероприятий и подчеркнул, что отдых с семьей — лучший формат для него.

«Мой лучший день рождения! Говорят, если тебе много „стукнуло“ — отбивайся!», — подписал артист фотографии в соцсети, где показал кадры с рыбалки, а также снимки с детьми и супругой Татьяной Брухуновой.

Семья выбрала для отдыха деревушку Наговье в Тверской области, расположенную рядом с живописным озером. Именно там юбиляр провел время с женой и наследниками Ваганом и Матильдой, наслаждаясь тишиной и деревенской атмосферой.

Фото: Instagram*/petrosyanevgeny

«Я счастливый человек. Второе десятилетие иду рядом с лучшим в мире мужчиной. Внимательный и чуткий, добрый и отзывчивый, сильный и трогательный. Человек подаривший мне главное — возможность стать матерью. С Днем рождения, Волшебник!» — написала супруга комика.

Петросян женился на Татьяне в 2019 году после развода с Еленой Степаненко. Несмотря на критику и разговоры о корысти молодой супруги, отношения продолжили развиваться. Сегодня артист открыто демонстрирует счастье в браке и семейную гармонию, а юбилей стал еще одним подтверждением его спокойной и насыщенной личной жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

