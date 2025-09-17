Александру Овечкину— 40: хоккеист отмечает юбилей

Трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин отмечает 40-летний юбилей

Три судьбоносных шайбы, именно на столько обогнал знаменитого Уэйна Грецки легендарный российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. И это еще не предел.

Настоящий символ своего поколения и легенда мирового хоккея пока не планирует завершать карьеру. И это — в 40 лет. О том, как спортсмен будет отмечать день рождения, а также о его планах на жизнь расскажет корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Вот так выглядит возвращение на вашингтонский лед после отпуска в России.

Еще недавно мир с замиранием сердца отсчитывал количество шайб «великой восьмерки» до абсолютного снайперского рекорда НХЛ. А сегодня закончился отсчет дней до круглой даты. Овечкину стукнуло 40. Как планирует отмечать — Ови рассказал нашему каналу, когда еще был в отпуске в Москве.

«С семьей. Уже будет подготовка к сезону идти, поэтому мы будем в Вашингтоне. В кругу семьи, друзей отметим», — рассказал трехкратный чемпион мира по хоккею с шайбой, заслуженный мастер спорта России, обладатель кубка Стэнли Александр Овечкин.

В России, конечно, не принято широко отмечать 40-летие — примета плохая. Но подарки — другое дело. Первые пошли за две недели до знаковой даты.

40 — в профессиональном спорте цифра очень внушительная, если не сказать, переломная.

«Он находится в сумасшедшей форме, и он может забить больше шайб, чем в этом сезоне. Я просто видел, как он тренируется, видел своими глазами, как он работает, как он мотивирован», — отметил заместитель генерального директора АНО «ХК «Динамо-Москва» Роман Ротенберг.

Несмотря на 20 лет за границей он, в первую очередь, русский спортсмен. При этом хоккеиста из России никто не отменяет и не лишает российского флага. Овечкина превозносят в США.

«Великий человек только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки — великий игрок, но у нас есть и другой великий, да? Он только что побил рекорд, это было здорово!» — заявлял президент США Дональд Трамп.

О нем говорят во всем мире.

«Он — феномен. Кто смотрит хоккей, тот, увидев Овечкина, просто понимает, что тут нечего обсуждать — феномен. Пусть забьет еще больше», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Мне кажется, сегодня хоккеисты, и Саша в том числе, это символ русскости что ли. Эти ребята не стесняются и не прячутся от того, что они граждане Российской Федерации», — отметил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Да и 40 лет, в общем-то, не помеха. Игорь Ларионов, двукратный олимпийский чемпион, не даст соврать. Сам повесил коньки на гвоздь в 44.

«Я ему сказал буквально два месяца назад, когда играли этот матч в Москве, сказал, что играю еще год-два. Он хочет еще год отыграть, как он мне сказал», — рассказал главный тренер ХК СКА Игорь Ларионов.

Овечкин не просто спортсмен — он целое спортивное явление.

«За эти 40 лет ты очень много сделал, сделал для нашей страны, для всего мирового хоккея. Я не помню тех людей, которых при жизни называли легендой. Это, конечно, может быть тебе так нескромно слушать, но это действительно так», — отметил трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Начинал Овечкин свой выдающийся путь в московском «Динамо». Для молодого поколения — ярчайший пример. И многие взяли в руки клюшки именно из-за Александра Великого.

«Разница между Александром Овечкиным и ребятами из молодежки — 31 год. Может, конечно, клюшки стали подороже, экипировка понадежнее. Но глаза воспитанников горят ведь также, как и у Александра Великого», — отметил корреспондент.

В стане «Вашингтон Кэпиталз» сегодня есть игроки, которые Овечкину в дети годятся. Райан Леонард — 20 лет, новичок команды. Вот каким был его первый день в клубе.

«И вот идет большой человек, и я думаю: „Черт, это же Александр Овечкин“. Он помогает, подсказывает на скамейке, разбирает моменты в перерывах на планшете. У него есть свое место на скамейке, так что мимо него ты не пройдешь. Он всегда общается, поддерживает. Отличный капитан», — поделился нападающий ХК «Вашингтон Кэпиталс» Райан Леонард.

Следующим летом истекает контракт Овечкина с «Вашингтоном». И как бы ни завершилась заграничная история Ови, его ждут дома, в родном «Динамо».

