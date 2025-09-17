«Секретная диета» Долиной: чем для певицы обернется экстремальное похудение

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Диетолог прокомментировала режим питания народной артистки, благодаря которому она сбросила 23 килограмма.

Как Ларисе Долиной удалось похудеть на 23 кг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Диетолог Никитина оценила диету Ларисы Долиной и возможный риск для здоровья

Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что похудела на 23 килограмма, придерживаясь «секретного» списка разрешенных продуктов и строгого режима питания. Певица воздерживается от яиц, икры, некоторых фруктов и овощей, а также не ест после 14:00. Диетолог Лариса Никитина в беседе с URA.RU отметила, что это одна из форм интервального голодания.

По словам эксперта, такая диета может быть полезной, однако повторять метод экстремального похудения Долиной без консультации с врачом опасно. Критически Никитина отнеслась к некоторым ограничениям диеты певицы — например, запрету на морепродукты. Кроме того, неизвестна калорийность рациона Долиной, подчеркнула диетолог.

Ранее Долина, выступая в программе «Секрет на миллион», рассказала, что после похудения весит 56,5 килограммов. В январе 2024 года народная артистка публиковала в личном блоге фото в купальнике, поразив поклонников своей фигурой. Певица отметила, что избавление от лишнего веса стоило жестких ограничений. Долина также отмечала, что, похудев, стала позволять себе больше экспериментов со стилем.

