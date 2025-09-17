Мне все должны: Зеленский требует от ЕС жертвовать своим же благополучием

Эфирная новость 23 0

Глава киевского режима также дал советы Дональду Трампу насчет политики.

Фото, видео: Reuters/LUDOVIC MARIN; 5-tv.ru



Владимир Зеленский начал диктовать Европе и всему миру, что им делать. Заявление он сделал в интервью британским журналистам. Он дерзко потребовал от стран ЕС пожертвовать собственным благополучием ради Киева. То есть оборвать вообще все экономические связи с Россией, даже если это нанесет непоправимый вред им самим.

В этом же интервью британским журналистам Зеленский дал советы и лично Трампу, как и ему стоит вести свою политику. При том, что Украина под его управлением не способна соблюдать даже устав ООН. Об этом сегодня напомнил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Украина — единственная страна, которая запретила иностранный язык, нет другого языка, который бы в другой стране был бы законодательно запрещен. На палестинских территориях, в других арабских странах не запрещен иврит. В Израиле не запрещен арабский. А вот русский на Украине запрещен. Так что делайте выводы», — отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

