Президентская комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Сейчас он занимает пост генерального прокурора России.

Кто станет председателем Верховного суда России

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Комиссия при президенте РФ одобрила кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

«Решением Комиссии кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована Президенту Российской Федерации для представления Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации для назначения на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации», — сказано в публикации.

В настоящий момент Игорь Краснов занимает пост генерального прокурора России. Ранее он был заместителем председателя Следственного комитета, а также старшим следователем по особо важным делам.

В 2025 году Краснов получил звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» за значительный вклад в укрепление законности и многолетнюю плодотворную работу в сфере юриспруденции. В числе других наград Краснова — «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетная грамота Президента РФ.

С 3 февраля 2020 года он является членом Совета Безопасности РФ и Совета при Президенте России по противодействию коррупции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Генпрокуратура РФ отразила более 10 тысяч хакерских атак за полгода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
Как не попасть на зубок: рядом с пляжами в Египте все чаще замечают акул
14:46
В Финансовом университете открылась первая в РФ программа EMBA
14:46
«Зло» и «болезнь: женщина спрятала в съемном доме трех мертвых младенцев
14:38
Портивших поезда метро граффитистов поймали в Москве
14:30
Мне все должны: Зеленский требует от ЕС жертвовать своим же благополучием
14:20
«Около 280 тысяч проклятий»: Басков рассказал о травле его матери из-за СВО

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025