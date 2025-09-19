Марш энергий: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 22 по 28 сентября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Слабое начало недели компенсируется бодрым маршем энергий в конце. И если понедельник требует почти полного покоя, то среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье могут компенсировать время вынужденного покоя в понедельник.

Понедельник, 22 сентября 2025 года

День Деревянной лошади

5-tv.ru

Энергия этого дня нестабильна из-за одного из четырех ключевых событий года — осеннего равноденствия. Его пиковая фаза состоится в 21:20 по московскому времени. С этого момента мы погружаемся в самую холодную и темную половину года. Можно сказать, вечер года.

Такой день лучше всего провести максимально тихо, не перенапрягаясь психологически, физически и умственно. В небе происходит столько всего, что силы природы пытаются подстроиться под эти события межзвездного масштаба. И им не до поддержки наших активных дел. Хорошо в такой день изучать труды философов, размышлять над природными явлениями, посвятить какое-то время духовному развитию. Самое лучшее время и направление для медитаций — с 17:30 до 19:30 по вашему местному времени спиной к югу. Посидите 20 минут в тишине, послушайте себя и свои желания, подумайте о том, к чему бы вы хотели прийти в ближайшие три месяца. Создайте себе своего рода программу, план для выполнения. Это лучшая практика в равноденствие.

Совет: период максимальной активности и созидательной энергии. Главное — действовать честно и упорно, и успех обязательно придет. Помните, что путь к успеху будет непростым, но преодоление препятствий только укрепит ваши позиции.

Вторник, 23 сентября 2025 года

День Деревянной козы

5-tv.ru

Не стоит использовать этот день для серьезных занятий. Ритмы стихий еще не успели опомниться от масштабных звездных событий и поддержать ваши начинания не смогут. В такой день лучше начинать обучение, назначать встречи, инвестировать, подписывать незначительные бумаги. Старайтесь своевременно реагировать на неожиданные вводные, которые могут вклиниваться в этот день из-за структуры обратного отклика. Все договоренности и дела этого дня будут подлежать пересмотру.

Совет: даже в период застоя можно найти свои преимущества. Важно использовать это время для накопления сил и поиска новых путей развития.

Среда, 24 сентября 2025 года

День Огненной обезьяны

5-tv.ru

Обладает выдающимся потенциалом по звездам, однако поражен звездой болезней. Зато добродетель небес и добродетель месяца, дадут поддержку путешествиям, помолвке, переезду в дом после завершения ремонта. А к врачу лучше сходить в другой день, чтобы не получить неверного диагноза или каких-то других неприятностей. Опасайтесь сплетен в этот день. Они могут появиться из-за того, что кто-то может вас неверно понять. В этот день главенствуют врата иллюзий и обмана — может быть много запутанностей и нечеткости в информационном потоке.

Совет: вселенная создает благоприятные условия для успеха во всех начинаниях. Главное — не упустить момент и действовать решительно, используя открывающиеся возможности.

Четверг, 25 сентября 2025 года

День Огненного петуха

5-tv.ru

Включает в себя несколько негативных созвездий, малый красный охват и небесную удачу — такое противоречие ослабляет энергию этого дня. Тем не менее он подойдет для посещения врача, встреч, помолвки, планирования, обучения, начала ремонта, сдачи экзаменов, работы с документами, нейтрализации плохого и борьбы с незаконными действиями благодаря структуре Процветающего духа и созвездию Ковша, через которое проходит в этот день Луна.

Совет: древний символ гексаграммы — священный котел, содержащий пищу для жертвоприношений. Это образ, указывающий на потенциал создания чего-то ценного через взаимодействие различных элементов.

Пятница, 26 сентября 2025 года

День Земляной собаки

5-tv.ru

Неплохой день, получает две счастливые звезды, способствует успехам в земляных работах, закладке фундамента, переезда в новый дом и запуска бизнеса. Хорошо в такой день проводить очищение, избавляться от дурных привычек. В финансовых вопросах и документах могут встречаться ошибки — внимательнее читайте мелкий шрифт. Но все закончится хорошо и в вашу пользу благодаря звезде направляющей матрицы Джи Фу.

Совет: чрезмерная гордость и самоуверенность могут стать препятствием на пути к успеху. Скромность и уважение к обстоятельствам помогают преодолеть любые трудности.

Суббота, 27 сентября 2025 года

День Земляной свиньи

5-tv.ru

Получает превосходные звезды, но не может дать мощного старта долгосрочным проектам — разрушитель не дает ничего создать, а это день разрушителя года. Свинья с годом змеи спорит и проигрывает в неравной битве. Сегодня хорошо успешно завершать проекты, избавляться от ненужного, перебирать вещи. Из-за структуры «Земная сеть натянута», в этот день могут появляться сомнительные предложения, не ввязывайтесь ни в какие аферы. Помните о том, что большая часть, до 95%, звонков с неизвестных номеров — это мошенники, а с ними разговор короткий.

Совет: период созерцания, осмысления и накопления знаний. Это время, когда важно остановиться, оглянуться назад и проанализировать происходящее.

Воскресенье, 28 сентября 2025 года

День Стальной крысы

5-tv.ru

День пустоты, получает негативные звезды. Однако благодаря поддержке звезды огня и добродетели месяца, может поддержать переезд в новый дом, путешествия, начало ремонта и земляные работы. Может быть немного суматошным, и на дорогах в этот день нужно быть внимательнее из-за структуры «Белый тигр в действии». В остальном энергии дня обещали вести себя хорошо.

Совет: период активного роста и развития. Отражает время, когда благоприятные условия позволяют приумножать достижения и расширять возможности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кем вы были в Древней Руси по знаку зодиака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.