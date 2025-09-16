Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зодиака

Офис, дети и спортзал — современный мир кажется немного предсказуемым. Гораздо интереснее представить, как протекала бы жизнь, если бы вместо многоэтажек с торговыми центрами перед взором открывались необъятные земли Древней Руси.

Итак, пусть будет X–XII век. Принятое в 988 году на Руси христианство все еще до конца не вытеснило язычество из жизни славян. Двоеверие создает необычный культурный пласт: православную духовную жизнь Руси дополняют языческие праздники и поверья.

У некоторых Пасха встает в один ряд по важности с масленичными гуляниями и мистической ночью на Ивана Купалу. Монахи мирились с полуколдовскими методами знахарей, а крестьянки молились за спасение мужей от русалок.

И в этом двоемирии по каждому знаку зодиака можно вычислить древнерусское происхождение. Кем бы вы были, если бы родились в древнерусском государстве?

Овен — боярыня

Жена княжеского приближенного, богатая и знатная девушка из именитого рода — в таком образе Овну предстояло бы размеренно прогуливаться по земле русской.

Огненный знак зодиака во все времена славился своей амбициозностью и предприимчивостью, поэтому русокосая красавица только с виду дни напролет сидит у самовара, а на деле давно помогает нерасторопному мужу поближе да поосновательнее подобраться к князю.

Телец — крестьянка

Крестьянство, конечно, на Руси было подневольным сословием, но на деле жизнь простолюдинов во многом была гораздо насыщеннее жизни зажатых рамками приличия господ.

Вот поэтому терпеливый Телец в образе розовощекой девицы между полевыми работами успевает и на суженого погадать, и с приятельницами из соседней землянки о княжиче потолковать.

Как и земной знак, крестьянка трудолюбива, разве что немного своевольна, но это и хорошо — не все же по указке самодура-барина делать.

Близнецы — колдунья

Близнецам еще прабабка-язычница строго-настрого наказала: если домового и водяного вовремя не задобрить — пиши пропало.

Хорошо, что кудесницами в Древнерусском государстве оказались именно общительные и находчивые представители воздушной стихии: сколько бы их ведьмами ни нарекали, всё равно, как что случится, именно к ним с дарами пойдут!

Рак — знахарка

Раки на Руси были также заботливы и сострадательны, как в современном мире: помогут и с лихорадкой, и с детской бессонницей, и с любовной тоской.

В образе знахарей представители водной стихии могут показаться немного замкнутыми, но это лишь из-за их особой сосредоточенности — все же обрядов, трав и молитв пруд пруди, а лечить надо чем-то одним.

Лев — княгиня

Князь, выбирая себе невесту, из всех знатных девиц в первую очередь засмотрится, конечно, на Льва.

И дело далеко не в расписном кокошнике, горделивой осанке или уверенной позе. Даже в те времена представители этого знака зодиака были символом могущества и величия.

Дева — православная монахиня

Умные и проницательные Девы с чистой душой. Они отличаются особой чувствительностью к миру.

Но тянет представителей этого земного знака зодиака не только к познанию духовного мира, но и ремесленным делам, ведь Девы — натуры творческие. Им под силу самые трудоемкие и скрупулезные задачи — от плетения кружев до ухода за садом.

Весы — дева-птица Алконост

Алконост — удивительной красоты птица с женским лицом, поющая околдовывающим сладким голосом, охраняет своей мудростью славян. Сострадательные Весы приняли ее образ, чтобы даровать Русской земле утешение.

Прозванная райской дева-птица, как и ее воздушный знак зодиака, способна оберегать от необдуманных поступков и несправедливых решений.

Скорпион — танцовщица

Таинственные пляски Скорпионов украшали обрядовые гуляния и княжеские праздники.

Никто не вживается в образ народного танца лучше загадочных представителей водной стихии — чего только стоит их глубокий взгляд. Подождите, а эти танцовщицы точно не кудесницы?

Стрелец — купчиха

Предприимчивые купчихи на то и Стрельцы по знаку зодиака, чтобы своими яркими нарядами вызывать зависть у всей деревни.

Предприимчивые и свободолюбивые эти огненные девушки не боятся сопровождать мужа и на корабле, и в незнакомых местах.

Козерог — ремесленница

Трудолюбивые Козероги прославились на Руси своими золотыми руками (и, между прочим, еще золотой косой до пояса!).

Вся деревня уважает этих рукодельниц, способных сплести самые прочные лапти и состряпать самый питательный хлеб.

Водолей — языческая волхва

Водолеям на Руси были гораздо ближе языческие обряды. Их мудрость и сила которых заключалась в знании сакральных тайн, недоступных обыкновенным людям.

Но это вовсе не значит, что они не умели развлекаться! Через костер на Ивана Купалу они перепрыгивали всегда первые!

Рыбы — русалка

Впечатлительные Рыбы в древнерусском мире предстали бы в образе белокожих, длинноволосых мифических русалок — властительниц водоемов и главных героинь ночи на Ивана Купалу.

Вне зависимости от сословия ими восхищаются и их остерегаются: будь то князь или ремесленник, эти девицы не тронут лишь Водяного.