В Финансовом университете открылась первая в РФ программа EMBA

В Финансовом университете открылась уникальная образовательная программа Executive MBA «Управление и экономика в гольф-индустрии». Это первый в России и странах СНГ курс, направленный на подготовку топ-менеджеров и управленцев в сфере гольф-бизнеса.

За реализацию программы отвечает Высшая школа предпринимательства на Факультете экономики и бизнеса Финансового университета при активном участии и всесторонней помощи Ассоциации гольфа РФ.

«Гольф, будучи молодым для России видом спорта, обладает значительным потенциалом для реализации ключевых задач государственной политики в области формирования здорового образа жизни россиян, развития спорта среди детей и молодежи, а также укрепления позиций страны на международной арене», — отметил первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, почетный президент Олимпийского комитета РФ Александр Жуков.

Он добавил, что гольф, будучи одним из самых массовых видов спорта в мире, является двигателем развития социальных связей. Жуков не сомневается, что запуск программы увеличит число высококвалифицированных специалистов в этой области.

