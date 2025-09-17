ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

Украинские беспилотники ночью атаковали здание регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

«От ударов повреждены кровля и остекление. Информация о других последствиях уточняется», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что беспилотники ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС. Как сообщили в пресс-службе станции, атака пришлась на корпус «Г», где находится полномасштабный тренажер для подготовки оперативного персонала реакторных залов. В руководстве станции подчеркнули, что уровень радиационного фона на территории и в промышленной зоне рядом с АЭС остается в норме. Энергоблоки работают штатно, нарушений требований безопасности и пострадавших нет.

В администрации станции назвали удар по объекту, необходимому для поддержания квалификации сотрудников, очередным примером игнорирования Украиной международных норм безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.