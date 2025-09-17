ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

От ударов повреждены кровля и остекление.

ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинские беспилотники ночью атаковали здание регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

«От ударов повреждены кровля и остекление. Информация о других последствиях уточняется», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что беспилотники ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС. Как сообщили в пресс-службе станции, атака пришлась на корпус «Г», где находится полномасштабный тренажер для подготовки оперативного персонала реакторных залов. В руководстве станции подчеркнули, что уровень радиационного фона на территории и в промышленной зоне рядом с АЭС остается в норме. Энергоблоки работают штатно, нарушений требований безопасности и пострадавших нет.

В администрации станции назвали удар по объекту, необходимому для поддержания квалификации сотрудников, очередным примером игнорирования Украиной международных норм безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:43
Путин поручил правительству и своей администрации подготовить новую прямую линию
16:42
В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях
16:36
Главврач Белая из Калининграда требовала убить новорожденного ради статистики
16:31
Песков: Путин всегда проявляет уважение к российским военным
16:29
«Это целая эпоха»: Киркоров призвал изучать в школах песни Магомаева и Кобзона
16:25
Скрывает беременность? Публика обсуждает интригующее фото Анфисы Чеховой

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025