Скрывает беременность? Публика обсуждает интригующее фото Анфисы Чеховой

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

Телеведущая выложила снимок из медучреждения, куда приехала с женихом.

Анфису Чехову подозревают в беременности от жениха

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пописчики обсуждают возможную беременность Анфисы Чеховой

Пользователи соцсетей обратили внимание на новое фото телеведущей Анфисы Чеховой и ее жениха — продюсера Александра Златопольского. Как пишет 7Дней.ru, Чехова опубликовала снимок, на котором позирует в свободной одежде, скрывающей живот.

Подписчики предположили, что Чехова находится «в интересном положении». Внимательные фанаты отметили, что после похудения она стала носить облегающие наряды, и резкая смена стиля показалась некоторым подозрительной.

Сама Чехова рассказала, что они с женихом приехали в травмпункт вместе со своей домработницей, получившей растяжение связок. Слухи о беременности она не комментировала.

Ранее артистка рассказывала, что ее возлюбленный дружит с ее бывшим мужем Гурамом Баблишвили. По словам Чеховой, мужчины вместе ходят в хинкальную. Кроме того, Златопольский и Баблишвили вместе посещают парки аттракционов со своими детьми.

Отношения Чеховой с продюсером длятся уже год. После появления слухов о беременности часть публики скептически предполагает, что «интересное положение» избранницы могло заставить Златопольского готовиться к браку.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

