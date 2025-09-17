Один из крупнейших астероидов 2025 года пролетит рядом с Землей

Мария Гоманюк
Минимальное расстояние сближения будет немногим больше диаметра орбиты Луны.

Есть ли опасность падения астероида на землю в 2025 году

Один из самых крупных астероидов текущего года — FA22 пройдет поблизости от Земли 18 сентября. Об этом стало известно из сообщения лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Уточнялось, что минимальное расстояние сближения окажется немногим больше диаметра лунной орбиты, что составляет примерно миллион километров. Наиболее близкого расстояния к Земле астероид достигнет к 10:00 по московскому времени.

По данным ученых, космический объект не представляет опасности для Земли. В начале года вероятность столкновения оценивали в 0,01%, однако в настоящий момент ее свели к нулю. Также известно, что траектория пройдет мимо Земли и Луны.

По размерам FA22 оценивается в 166 на 290 метров, тогда как его масса примерно в тысячу раз больше массы челябинского метеорита. Периодически астероид приближается к Земле. До этого подобное крупное сближение отмечалось в 1940 году, следующее такое ожидается в 2173 году.

В современной истории неизвестны падения на Землю астероидов таких размеров. Отмечалось, что даже Аризонский кратер в США оставил объект массой в диапазоне от десяти до 100 раз меньше.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Солнце зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности.

17:32
