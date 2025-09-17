«О любви к женщине, детям и Родине»: в прокат выходит фильм «Паромщик»

Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Увидеть ленту на больших экранах можно будет уже 30 октября 2025 года.

Когда в прокат выйдет фильм «Паромщик»

Фото: НМГ Кинопрокат

В конце октября в прокат выйдет фильм Федора Попова «Паромщик»

Уже 30 октября 2025 года в прокат выйдет новый фильм продюсера и режиссера Федора Попова «Паромщик». Релиз приурочен ко Дню народного единства. Лента вышла из-под пера «Творческой студии «Стелла». В прокат ее выпустит компания «ЦентрКино».

Сюжет «Паромщика» развернется в запорожском селе на берегу приазовского лимана весной и летом 2022 года. В центре повествования — паромщик Константиныч в исполнении актера Артема Алексеева.

После распада СССР старый мост через лиман был разрушен и разобран на металлолом. Тогда Константиныч стал перевозить людей на другой берег на пароме. Это — символ того, что герой соединяет два берега и берет на себя ответственность за все, что происходит на его родной земле.

«Паромщик» — о простых жителях села, об их взаимоотношениях, о перипетиях местной жизни, о любви: к женщине, к детям, к Родине, о верности себе и своим принципам», — рассказал режиссер и продюсер картины Федор Попов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве открылся форум «Российский кинобизнес».

