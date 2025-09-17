«Весь в крови»: мать рассказала о нападении волка на ее сына в Ростовской области

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Инцидент произошел, когда ребенок гулял с друзьями.

Фото, видео: 5-tv.ru

Мать рассказала подробности о нападении волка на ее сына в Ростовской области

Волка выпустили из вольера на тихой жилой улице в городе Гуково. В результате он покусал восьмилетнего мальчика. О подробностях инцидента рассказали пострадавший ребенок и его мать Анна в беседе 5-tv.ru.

«Услышала шумиху за двором, дети старший и младший бегут через окно, я это увидела, выскочила на улицу, сказали, что открыли волка. Все дети здесь, его нет. Ну и девочка, которая, вроде, как я поняла, открыла калитку, сказала, что его укусили. Выскочила на улицу, побежала к тому двору, меня пытались не пустить туда, потому что там волк. Кричала, звала его, и он вышел весь в крови, весь покусанный. Я его схватила на руки и домой, вызвали скорую», — поделилась женщина.

Пострадавший мальчик гулял с друзьями 12 сентября. Одна девочка из компании рассказала, что они с семьей держат не совсем обычного питомца — волка. Она предложила ребятам посмотреть на него, на что те согласились.

По словам пострадавшего, девочка сама открыла вольер с волком. Сначала животное подошло к нему, стало обнюхивать, а затем напало и укусило несколько раз.

Ребенку оперативно оказали медицинскую помощь. У него были зафиксированы глубокие укусы на спине, затылке и в области паха.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Индии волк растерзал пятилетнюю девочку во время семейного ужина.

