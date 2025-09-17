«Доверительная среда»: почему китайские товары так привлекательны

Маркетолог Колоскова: китайские продажи строятся на доверии и вовлеченности

Китайский маркетинг строится на доверии и вовлечении потребителей. Об этом 5-tv.ru рассказала маркетолог Кристина Колоскова.

По словам эксперта, рынок Поднебесной сильно отличается от привычного нам. Там работают с другими инструментами и опираются на другие правила. В основе продаж в Китае лежат доверие, вовлеченность потребителя и национальные особенности.

Эксперт выделила пять «фишек» маркетинга этой страны, которые помогут понять, чем нас так привлекают товары из Поднебесной.

Колоскова отметила, что там по-другому работают с лояльностью потенциального клиента. В Китае люди гораздо больше доверяют не бренду, а человеку. Причем в первую очередь они опираются на точку зрения блогеров — лидеров мнений, влияющих на массовую аудиторию. Затем смотрят на отзывы обычных пользователей, которые искренне делятся своим опытом.

«Фишка в том, что бренды активно работают сразу с обоими уровнями. Большие блогеры создают образ и хайп, а микролидеры формируют настоящую доверительную среду», — пояснила эксперт.

Второе, чем выделяется рынок Китая — это продажами в прямых эфирах. Они уже стали чем-то большим, чем просто формат. Там «лайф» — это отдельная индустрия. Особенность в том, что ведущие в реальном времени показывают товар, отвечают на вопросы и устраивают из процесса продажи целое шоу.

По словам специалиста, в пиковые дни специализирующиеся на этом топовые стримеры способны реализовать продукции больше, чем крупные магазины за месяц.

Для жителей Поднебесной важен не только сам товар, но и то, как он преподнесен. Поэтому упаковке производители уделяют особое внимание. Ведь она тоже может подарить эмоцию.

«Китайские бренды уделяют огромное внимание деталям, цветам, символам, визуальным кодам. Там понимают, что упаковка — не второстепенный элемент, а часть культурного кода. Правильный оттенок или символ может кардинально изменить восприятие продукта», — заметила эксперт.

Большое значение для торговли в данной стране имеют праздники. На них зачастую строится их маркетинг. Причем часто это могут быть какие-то незначительные даты, вроде Дня холостяка.

Однако бренды и самостоятельно периодически организовывают микро события под конкретные сегменты. Все это является стимулом для покупки не пару раз в год, а на регулярной основе.

Также важен для жителей Китая интерактив, который делает потенциального покупателя более вовлеченным. Производители подготавливают квесты или мини игры в приложениях.

«Все это стимулирует возвращаться покупателя снова и снова. Иногда игра важнее, чем сама покупка, поэтому она формирует эмоциональную привязку», — пояснила Колоскова.

Маркетолог подчеркнула, что для потребителей в Поднебесной товары — это не просто вещи на полках, а часть жизни и окружения, способная вызвать эмоции.

