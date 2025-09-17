Умер детский писатель и иллюстратор Энтони Мейтленд

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Самые его известные книги — «Тайна сарая» и «Бездельник Джек».

Умер детский писатель и иллюстратор Энтони Мейтленд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Британский детский писатель и художник-иллюстратор Энтони Мейтленд скончался на 91-м году жизни. Лауреат и номинант престижных наград ушел из жизни у себя дома в Суффолке, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник.

Мейтленд провел детство в Германии и Азии, а художественное образование получил в Колледже искусств в Бристоле, который окончил в 1957 году. После этого он посвятил себя иллюстрации и литературе. Его изящные графические работы отличались вниманием к деталям и тонким чувством стиля, что быстро принесло ему признание в издательском мире.

Особую известность Мейтленд приобрел благодаря сотрудничеству с автором исторической фантастики Леоном Гарфилдом и детской писательницей Рут Эйнсворт. Его иллюстрации помогли оживить целый ряд их книг, сделав их еще более популярными среди юных читателей.

Помимо художественной деятельности, Мейтленд занимался и собственным литературным творчеством. Среди его авторских работ — книги «Тайна сарая», «Бездельник Джек» (по мотивам был поставлен мюзикл) и ряд других произведений для детей. Его творчество отличалось легким юмором, теплотой и умением говорить с ребенком на равных.

Коллеги и читатели вспоминают Энтони Мейтленда как человека, чья жизнь и работа были неразрывно связаны с любовью к литературе и искусству. Его книги и иллюстрации продолжают вдохновлять новое поколение юных читателей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
Умер заслуженный артист РСФСР и балетмейстер Юрий Папко
18:06
Останина высказалась о запрете песен «Сектора Газа»: «До сих пор слушаю «Твой звонок»
18:02
Мужчина в самом расцвете сил: Овечкин отпраздновал юбилей
17:58
«Не можем праздновать день в день»: певица Зара о пропущенных днях рождения сына
17:40
«Главное — не умереть»: ученый рассказал, когда будет раскрыт «секрет молодости»
17:32
Один из крупнейших астероидов 2025 года пролетит рядом с Землей

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025