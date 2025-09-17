Бизнесмен Евгений Чичваркин* заочно арестован на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чичваркина Евгения Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, сроком на два месяца»», — говорится в публикации.

Предпринимателя обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, а также в распространении фейков о Вооруженных силах России.

МВД России объявило Чичваркина в международный розыск 10 июля. По информации ведомства, бизнесмен находится в Лондоне. В Великобритании он проживает с 2008 года.

Чичваркин был внесен в реестр иностранных агентов Минюстом РФ 3 июня 2022 года. Тогда предприниматель выступил против России в конфликте на Украине и публиковал видео с призывами о сборе средств для украинских фондов.

Ранее против бизнесмена возбуждалось уголовное дело по статье о похищении человека, которое СК России закрыл в 2011 году.

Дорогомиловский суд также сообщил, что бизнесмена могут оштрафовать за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России.

* признан в России иностранным агентом