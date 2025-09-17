Евгений Чичваркин* заочно арестован на два месяца

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Ранее его объявили в международный розыск.

Арестуют ли бизнесмена Евгения Чичваркина

Фото: © РИА Новости/Валерий Левитин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бизнесмен Евгений Чичваркин* заочно арестован на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чичваркина Евгения Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, сроком на два месяца»», — говорится в публикации.

Предпринимателя обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, а также в распространении фейков о Вооруженных силах России.

МВД России объявило Чичваркина в международный розыск 10 июля. По информации ведомства, бизнесмен находится в Лондоне. В Великобритании он проживает с 2008 года.

Чичваркин был внесен в реестр иностранных агентов Минюстом РФ 3 июня 2022 года. Тогда предприниматель выступил против России в конфликте на Украине и публиковал видео с призывами о сборе средств для украинских фондов.

Ранее против бизнесмена возбуждалось уголовное дело по статье о похищении человека, которое СК России закрыл в 2011 году.

Дорогомиловский суд также сообщил, что бизнесмена могут оштрафовать за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* признан в России иностранным агентом

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
Умер заслуженный артист РСФСР и балетмейстер Юрий Папко
18:06
Останина высказалась о запрете песен «Сектора Газа»: «До сих пор слушаю «Твой звонок»
18:02
Мужчина в самом расцвете сил: Овечкин отпраздновал юбилей
17:58
«Не можем праздновать день в день»: певица Зара о пропущенных днях рождения сына
17:40
«Главное — не умереть»: ученый рассказал, когда будет раскрыт «секрет молодости»
17:32
Один из крупнейших астероидов 2025 года пролетит рядом с Землей

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025