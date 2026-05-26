«Бежали кто куда»: фельдшер рассказал о первых минутах трагедии в Старобельске
В результате теракта ВСУ погиб 21 человек.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Фельдшер Комаров: раненые студенты в панике разбегались по Старобельску
После первых атак ВСУ по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) раненые студенты в панике разбегались по городу. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал фельдшер Игорь Комаров, который дежурил в ночь трагедии.
По его словам, звонки поступали из разных районов Старобельска. Первый вызов они получили от МЧС и немедленно выехали на место трагедии.
«В эту ночь работали две бригады, с утра сразу вышли три бригады. Подключились люди, у которых был выходной день», — сказал Игорь Комаров, добавив, что его коллеги сами вызвались помогать землякам, пострадавшим в результате теракта.
Фельдшер добавил, что раненые студенты в панике разбегались по Старобельску. Одни прятались у родственников, другие — у знакомых.
«Вот люди и вызывали бригады. Это разные районы нашего города», — добавил Игорь Комаров.
Ночью 22 мая украинские беспилотники нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. В зданиях находилось больше 80 человек. В результате теракта погиб 21 человек, еще свыше 60 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Старобельске простились с погибшими в результате атаки ВСУ. Большинству из них не было и 18 лет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 26 мая
- «Массовое убийство»: итальянское СМИ жестко отреагировало на теракт в Старобельске
- 26 мая
- «Брата искали больше суток»: в Старобельске прощаются с погибшими в теракте
- 26 мая
- Никого не давала обидеть: похороны Анастасии Коваленко, погибшей в теракте в ЛНР
- 26 мая
- Захарова подчеркнула, что Россия не действовала исподтишка
- 26 мая
- «У погибших нет флага»: в Италии указали на молчание ЕС про удар по Старобельску
- 26 мая
- Появилось видео первых минут атаки ВСУ на колледж в Старобельске
- 26 мая
- «Осуждаем зверства»: Никарагуа выразила соболезнования в связи с терактом в ЛНР
- 26 мая
- В ЛНР похоронили погибшего в атакованном ВСУ колледже Максима Бугакова
- 26 мая
- «Настя, помоги мне»: последние слова студентки, погибшей при теракте ВСУ в ЛНР
- 26 мая
- В базу «Миротворца» внесли сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске
Читайте также
64%
Нашли ошибку?