Мужчина в самом расцвете сил: Овечкин отпраздновал юбилей

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Круглая дата совпала с еще одним важным событием в жизни спортсмена.

Как Овечкин отпраздновал юбилей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Жена Овечкина выложила фото в честь юбилея хоккеиста

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отпраздновал 40-летний юбилей. В социальных сетях жена хоккеиста опубликовал фото спортсмена с их сыновьями и праздничными шарами золотого цвета.

Фото: Instagram*/ aleksandrovechkinofficial

Юбилейный год совпал и с важным спортивным достижением Овечкина: 6 апреля года в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» на «UBS Арене» он забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он превзошел рекорд канадца Уэйна Гретцки, установленный 29 марта 1999 года (894 гола), став лучшим снайпером в истории лиги. На счету Овечкина с учетом плей‑офф — 974 гола.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в составе «Вашингтона». Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября, а первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

Александр Овечкин женат на модели Анастасии Шубской, дочери актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского. Пара впервые встретилась на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и даже обменялась номерами телефонов, но на несколько лет потеряла связь друг с другом. Отношения возобновились в начале 2015 года. У Овечкина и Шубской двое сыновей: Сергей и Илья, которые родились в 2018 и 2020 году соответственно.


