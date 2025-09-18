Во Франции полицейский изнасиловал британку на глазах у своего коллеги

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Сотрудники правоохранительных органов подобрали пострадавшую на улице.

Полицейский изнасиловал британку на глазах у коллеги

Фото: Zuma/ТАСС

Британка была изнасилована полицейским на заднем сиденье служебной машины. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во французском городе Обани, недалеко от Марселя. По словам пострадавшей, трое офицеров полиции обнаружили ее на улице в состоянии алкогольного опьянения. Она утверждает, что один из них совершил изнасилование в служебном автомобиле, в присутствии как минимум еще одного сотрудника. На следующий день пострадавшая обратилась в участок с официальной жалобой.

Прокуратура Марселя подтвердила, что все трое полицейских были арестованы. Одному из них предъявлены обвинения по статье об «изнасиловании лицом, злоупотребляющим полномочиями, предоставленными ему занимаемой должностью». Второй проходит по делу за «умышленное бездействие, повлекшее преступление против личности» и находится под надзором суда. Третий офицер получил статус свидетеля с правом на юридическую помощь.

Личность пострадавшей не раскрывается. Неизвестно также, является ли женщина туристкой или проживает во Франции.

Случай вызвал широкий резонанс, особенно на фоне других недавних историй о сексуальном насилии в стране. Ранее сообщалось о британской туристке, которая заявила, что подверглась нападению таксиста в Париже: мужчина изнасиловал ее в Булонском лесу.


