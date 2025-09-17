Скончался депутат шести созывов Госдумы от Воронежской области Руслан Гостев

Депутат Госдумы в шести созывах от Воронежской области Руслан Гостев скончался на 81-м году жизни. Причиной послужила продолжительная болезнь. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в среду, 17 сентября, в своем Telegram-канале.

«От себя лично и от правительства области выражаю глубокие соболезнования родным и близким Руслана Николаевича, его друзьям и соратникам», — написал Гусев.

По словам действующего губернатора, Гостев никогда не бросал слов на ветер, был порядочным, деятельным, служение городу и укрепление государственности ставил на первый план, а также поддерживал инициативы горожан и оказывал им реальную помощь.

Стоит отметить, что Руслан Гостев был доктором исторических наук, профессором и академиком, а начало его депутатской карьеры пришлось на тяжелые девяностые годы, когда он занимал должность секретаря обкома КПСС.

